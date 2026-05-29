Arka Sokaklar yok mu, bugün Arka Sokaklar yeni bölün yok mu, neden yok, Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi?

“Arka Sokaklar yok mu, bugün yeni bölüm yayınlanacak mı, neden yok?” soruları dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor. Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar, yayın akışındaki değişiklikler nedeniyle zaman zaman yeni bölümüyle ekrana gelmeyebiliyor. Bu durum izleyiciler arasında “dizi bitti mi, final mi yaptı?” sorularını da gündeme taşıyor.

Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yayınlanmadı, final mi yaptı?” soruları son günlerde yoğun şekilde aratılıyor. Arka Sokaklar dizisinin yayın durumuna ilişkin belirsizlikler, özellikle yeni bölüm günlerinde izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizinin final yapıp yapmadığı ve yayın akışındaki değişikliklerin nedeni ise resmi açıklamalarla netlik kazanıyor.

ŞEVKET ÇORUH’TAN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren usta oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeye veda ettiğini duyurdu. Çoruh’un açıklaması, dizinin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

“BİR EFSANE DAHA BİTTİ” SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Şevket Çoruh, yaptığı paylaşımda “Bir efsane daha bitti. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler. Bir devrin sonu” ifadelerini kullanarak duygusal bir veda mesajı yayımladı. Bu sözler, uzun yıllardır ekranda olan Arka Sokaklar için final iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?

Yapımın geleceğine ilişkin resmi açıklamalar beklenirken, izleyiciler dizinin gerçekten sona erip ermediğini merak ediyor. Yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, güçlü kadrosu ve güncel olaylara değinen senaryosuyla televizyon tarihine damga vurmuş yapımlar arasında yer alıyor. Ancak son gelişmeler, dizinin akıbetine dair soru işaretlerini artırmış durumda.

TELEVİZYON TARİHİNDE BİR DÖNEM KAPANIYOR MU?

Eğer final kararı kesinleşirse, Arka Sokaklar Türk televizyonlarının en uzun soluklu projelerinden biri olarak tarihe geçecek. Oyuncu kadrosunda yıllar içinde birçok usta ismi ağırlayan yapım, hem polisiye hikâyeleri hem de toplumsal olaylara değinen senaryosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Osman DEMİR
