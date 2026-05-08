Arka Sokaklar 749. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar’ın 749. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube’de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

MESUT VE HÜSNÜ’DEN ŞİDDETİ SAVUNAN BABAYA TAVİZSİZ ÇIKIŞ!

Kübra’dan gelen telefonla gerilen araçta Efe’nin fevri çıkışı tansiyonu yükseltir. Pınar’ın Ali’ye karşı hissettikleri ise dikkat çeker; kıskançlık mı başlıyor?

NAZİKE’NİN LAVAŞ MACERASI ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR!

Çengelköy’deki silahlı saldırının ardından saldırganın Nazike’yle birlikte görülmesi Mesut ve Hüsnü’yü harekete geçirir. İkili, Nazike’yi köşeye sıkıştırıp hesap sorar!

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Candan’ın verdiği ölüm kalım mücadelesinde tüm ekip soluksuz iyi bir haber beklemektedir. Mert ortağı Fatih‘le girdiği anlaşmazlık sonucu onu öldürür. Eşi Aybike’nin onun mafyayla bağlantısını ve işlediği cinayeti öğrenmesiyle birlikte Mert’in kurduğu ailenin sonu gelecektir. Ali, sabırla mesleğe geri dönmeyi beklemektedir. Bu esnada Fevzi, Ali’nin yurt baskınında silah kullandığını öğrenir. Fevzi eline geçen bu kozu kullanıp, Ali’nin mesleğe dönüşünü engellemeye çalışacaktır.

ARKA SOKAKLAR 749. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar’ın 749. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.