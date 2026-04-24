Arka Sokaklar 747. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar’ın 747. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube’de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

CANDAN MÜDÜR’DEN SELİN’E DUYGUSAL VEDA İSTEĞİ

Mahsur kaldığı yerde kan kaybı ve ağır yaralarla boğuşan Candan Müdür, umudun kesildiği o kritik anlarda yanında olan Selin’den son bir istekte bulunur. Bu istek, hem Selin’i hem de ekran başındakileri gözyaşlarına boğar. Selin, amirini hayatta tutabilmek için elinden geleni yapsa da Candan Müdür’ün sözleri bir veda niteliği taşımaktadır. İkilinin bu duygusal diyaloğu, sosyal medyada şimdiden en çok konuşulan sahneler arasına girdi.

AMELİYATHANE KAPISINDA KRİTİK BEKLEYİŞ: EKİP YIKILDI

Olay yerinden hızlıca tahliye edilen Candan Müdür, vakit kaybetmeden apar topar ameliyata alınır. Hastane koridorları, Rıza Baba ve tüm ekibin endişeli bekleyişine sahne olur. Yaşadığı şokun etkisinden çıkamayan Selin ise Candan Müdür’ün son sözlerini zihninden atamaz. Ekip üyeleri, birbirlerine destek olmaya çalışsa da ameliyathaneden gelecek haberin ciddiyeti herkesi büyük bir üzüntü içine sürüklemiştir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Candan Müdür’ün hayatı pamuk ipliğine bağlıyken, ekip bir yandan da bu duruma sebep olan suçluların peşine düşer. Adrenalin ve duygunun bir arada yaşanacağı yeni bölümde;

• Candan Müdür ameliyattan sağ çıkabilecek mi?

• Selin, amirinin son isteğini yerine getirecek mi?

• Rıza Baba ve ekibi, bu büyük sarsıntıyı nasıl atlatacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ekibin sorgusuna atanan müfettiş kök söktürecek gibidir. Ali her yerde cinayet şüphesiyle aranmaktadır. O ise suçsuzluğunu ispat etmek için Yağız cinayetindeki kilit isim Yusuf’un peşindedir. Rıza ve Fevzi arasındaki restleşme sürmektedir. Fevzi tarafından alınan Kerem bebek ailesine kavuşabilecek midir?

ARKA SOKAKLAR 747. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar’ın 747. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.