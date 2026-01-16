Haberler

Arka Sokaklar 735. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Arka Sokaklar 735. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?
Kanal D ekranlarında her cuma akşamı D Media imzasıyla seyirciyle buluşmaya devam eden Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yapımları arasında yerini koruyor. Fenomen dizi bu akşam 735. bölümüyle ekrana gelirken, izleyenlerine yine sürükleyici anlar yaşatacak. Diziyi canlı ve yüksek kalitede takip etmek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar 735. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 735. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Rıza Baba'nın öldüğünden endişe eden Ayla, bunu öğrenmek için soluğu Candan Müdür ve Selin'in yanında alır. Üstüne bir de kocasını bıçaklayanın Ali olduğunu öğrenince üzüntüden oracıkta fenalaşır...

735. BÖLÜM İZLEME ALTERNATİFLERİ

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Adem'in villasında gizli görevde olan Şule'yi tehlikeli anlar beklemektedir. Adem içerdeki köstebeği fark etmiştir.

Pınar oğlu Efe'ye kavuştuğu için çok mutludur. Ama ona yapılan ağır bir suçlamayla sarsılacaktır.

Ali, Cevher'in elindedir ve bütün ekip onu bulmaya çalışmaktadır. Diğer yandan Cevher Adem'in ona verdiği uluslararası görevi yerine getirmektedir.

Merve ise telefonuna aniden gelen mesajlar ile şoka uğrar. Bu mesajlar Merve'yi çıkmaz bir yola sürükleyecektir.

