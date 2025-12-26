Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 733. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

ALİ'Yİ KİMSE DURDURAMIYOR

Söz konusu evladı olduğunda Ali için akan sular durur. Karşısında abileri bile olsa geri adım atmaz. Öfkesine yenilen Ali, Mesut'u da Hüsnü'yü de gözü görmeyecek kadar kontrolden çıkar.

CEVHER ESKİ GÜNLERİN PEŞİNDE

Efe'nin izine ulaşan Cevher, bu kez onun "yolcu"sunu da ele geçirir. Ali'ye geçmişte yaşattığı tüm acıların ardından, yeniden eski karanlık günlere dönmek için büyük bir sabırsızlık içindedir.

İNTİKAM İÇİN SINIR TANIMIYOR

Ali'den hesap sormak isteyen Cevher, bu kez en ağır darbeyi vurur ve Efe'yi kaçırır. Bu hamle, tüm ekibi ayağa kaldırır.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLIYOR

Rıza Baba ve Ali'nin öncülüğünde ekip, Efe'ye zarar gelmeden onu kurtarmak için seferber olur. Ancak zaman hızla daralırken herkesin aklında tek bir soru vardır: Ekip, Efe'ye ulaşmayı başarabilecek mi?

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE ÖNE ÇIKANLAR

Adem'in adamları Cevher'i kaçırmıştır. Adem Cevher'i Mesut'tan korumak ister. Cevher'in yeni hedefi ise Ali'nin oğlu Efe'dir. Tunç içine düştüğü durumdan hâlâ babasını suçlamaktadır. Çareyi İstanbul'dan kaçmakta bulacaktır. Ekibimiz kırmızı haplarla insanları zehirleyen motorcu çetenin saldırısına uğrar. Çıkan çatışmada Ali de ekibe destek verir. Selin ve Mesut arasındaki gerginlik devam etmektedir. Selin evliliği için endişelenmektedir.

733. BÖLÜM İZLEME ALTERNATİFLERİ

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra