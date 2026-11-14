Arjantin Uruguay maçı kaç kaç bitti? Messi'siz ilk maçta ne oldu?

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ARJANTİN URUGUAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Arjantin ile Uruguay arasındaki hazırlık maçını Uruguay 2-1 kazandı. Maç 13 Kasım 2026 Cuma akşamı Buenos Aires'teki La Bombonera Stadı'nda oynandı ve Türkiye saatiyle 13 Kasım'ı 14 Kasım'a bağlayan gece 02.00'de başladı. İlk yarı golsüz geçti.

GOLLERİ KİM ATTI?

Uruguay 48. dakikada, top Arjantinli savunmacı Leonardo Balerdi'ye çarpıp kendi kalesine girince öne geçti. Beş dakika sonra Maximiliano Araújo farkı ikiye çıkardı. Arjantin'in tek golünü 73. dakikada Julián Álvarez attı, ama ev sahibi takım kalan sürede eşitliği bulamadı.

AP'nin maç haberine göre Arjantin topa daha çok sahip olmasına rağmen hücumda etkili olamadı; Nicolás Paz ve Thiago Almada, Messi'nin bıraktığı boşluğu dolduramadı. Stat tamamen dolmadı.

MESSİ NEDEN YOKTU?

Lionel Messi, Ekim 2026 başında Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı ve Uruguay maçı, Arjantin'in bu karardan sonra oynadığı ilk maç oldu. Teknik direktör Lionel Scaloni, 10 numaralı formayı kimseye vermedi. Messi'nin yerine birini seçmediğini, formayı şimdilik boş bırakmayı tercih ettiğini söyledi.

Scaloni'nin sözleşmesi aynı hafta 2030'a kadar uzatıldı. Uruguay'ı Diego Forlán çalıştırıyor.

SIRADA HANGİ MAÇLAR VAR?

Arjantin 17 Kasım Salı günü Córdoba'da Kosta Rika ile karşılaşacak, Uruguay da aynı gün kendi sahasında Dominik Cumhuriyeti'ni konuk edecek. İki maç da kasımdaki FIFA arasında oynanan hazırlık maçı.