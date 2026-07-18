Arjantin Dünya Kupası'nı kaç kere kazandı? Arjantin Dünya Kupası kazandı mı?

Arjantin Dünya Kupası'nı kaç kere kazandı? Futbol tarihinde büyük bir yere sahip olan Arjantin, FIFA Dünya Kupası organizasyonunda en başarılı milli takımlardan biri olarak kabul edilir. Güçlü futbol kültürü, yetiştirdiği önemli oyuncular ve uluslararası turnuvalardaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Arjantin, Dünya Kupası sahnesinde üç kez mutlu sona ulaşmıştır.

ARJANTİN DÜNYA KUPASI KAZANDI MI?

Evet, Arjantin Dünya Kupası kazandı. Arjantin Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası’nı üç kez kazanarak turnuva tarihindeki en başarılı ülkeler arasında yer almıştır.

ARJANTİN DÜNYA KUPASI'NI KAÇ KERE KAZANDI?

Arjantin, FIFA Dünya Kupası’nı toplam 3 kez kazanmıştır. Bu şampiyonluklar 1978, 1986 ve 2022 yıllarında elde edilmiştir.

1978 DÜNYA KUPASI: TARİHTEKİ İLK ŞAMPİYONLUK

Arjantin, Dünya Kupası tarihindeki ilk kupasını 1978 yılında kazanmıştır. Turnuvanın ev sahibi olan Arjantin, finalde Hollanda ile karşılaşmıştır. Final maçında rakibini 3-1 mağlup eden milli takım, ülke tarihinin ilk Dünya Kupası başarısına ulaşmıştır.

Bu şampiyonluk, Arjantin futbolu açısından önemli bir dönüm noktası olmuş ve takımın uluslararası arenadaki yerini güçlendirmiştir.

1986 DÜNYA KUPASI: İKİNCİ KUPAYA UZANAN ZAFER

Arjantin, ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu 1986 yılında elde etmiştir. Meksika’da düzenlenen turnuvada finale kadar yükselen Arjantin, finalde Batı Almanya ile mücadele etmiştir.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Arjantin, kupayı ikinci kez müzesine götürmüştür. Bu turnuva, Arjantin’in Dünya Kupası tarihindeki en önemli başarılarından biri olarak kabul edilmektedir.

2022 DÜNYA KUPASI: ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Arjantin’in üçüncü Dünya Kupası zaferi 2022 yılında gelmiştir. Katar’da düzenlenen turnuvada finalde Fransa ile karşılaşan Arjantin, büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada 3-3’lük eşitliğin ardından penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlamıştır.

Bu sonuçla Arjantin, Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez şampiyon olmuş ve turnuvadaki güçlü konumunu daha da pekiştirmiştir.

ARJANTİN’İN FIFA DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Arjantin, FIFA Dünya Kupası tarihinde istikrarlı performans gösteren takımlardan biridir. Milli takım, bugüne kadar on dokuz Dünya Kupası turnuvasında mücadele etmiş ve toplam 95 karşılaşmada 54 galibiyet elde etmiştir.