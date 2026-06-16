Arjantin Cezayir maçı nerede, hangi statta oynanıyor, Arrowhead Stadyumu stadı kaç kişilik? Arjantin Cezayir maçı hangi şehirde, ülkede oynanıyor?

Dünya Kupası heyecanı Arjantin ile Cezayir arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ederken gözler maçın oynanacağı stat bilgilerine çevrildi. Taraftarlar Arrowhead Stadyumu’nun özelliklerini, seyirci kapasitesini ve bulunduğu şehri öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Arjantin-Cezayir maçı hangi statta oynanacak, hangi şehir ve ülkede futbolseverlerle buluşacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

ARJANTİN - CEZAYİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? DÜNYA KUPASI YAYIN BİLGİLERİ

FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı Arjantin ile Cezayir arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Futbolseverler dev mücadelenin yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın oynanacağı stadyum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kritik karşılaşma öncesinde yayın bilgileri ve maç detayları merak konusu oldu.

ARJANTİN - CEZAYİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arjantin ile Cezayir arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Azerbaycan’da yayın yapan İçtimai TV üzerinden de futbolseverlerle buluşacak.

Maçı televizyon ve dijital platformlardan takip etmek isteyen izleyiciler, farklı yayın seçenekleri üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

ARJANTİN - CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası grup aşamasında oynanacak kritik mücadele 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 04:00’te başlayacak. Gece saatlerinde oynanacak karşılaşma, futbolseverlere erken saatlerde büyük bir heyecan yaşatacak.

TRT 1 YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, Türkiye’de geniş erişim ağıyla futbolseverlere şifresiz yayın imkânı sunuyor. Kanal; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı platformlar üzerinden izlenebiliyor.

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de erişilebilir durumda bulunuyor. Bu sayede Arjantin-Cezayir maçını izlemek isteyen futbolseverler farklı platformlardan karşılaşmayı takip edebilecek.

ARJANTİN - CEZAYİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Arjantin - Cezayir karşılaşmasına Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Mücadele, Kansas City kentinde bulunan Arrowhead Stadyumu’nda oynanacak.

Arrowhead Stadyumu yaklaşık 76.416 seyirci kapasitesine sahiptir.

• Kapasite: 76.416 kişi. Bu rakamla NFL'in en büyük dördüncü ve ABD genelindeki en büyük 25. stadyumudur.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ BU DEV MÜCADELEDE

Arjantin ve Cezayir arasında oynanacak karşılaşma, grup aşamasında önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor. Futbolseverler hem yayın bilgilerini hem de maçın oynanacağı stat detaylarını yakından takip ediyor. 17 Haziran Çarşamba günü saat 04:00’te başlayacak mücadele, Dünya Kupası heyecanını zirveye taşıyacak.