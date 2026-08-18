Arif Ahmet Denizolgun'un hayatı ve ölümüne ilişkin soruşturma yeniden gündeme geldi. Süleymancıların eski lideri Denizolgun'un 2016'daki ölümünün ardından yürütülen süreçte mezarının açılmasına karar verildi. Peki, Arif Ahmet Denizolgun kimdir? Arif Ahmet Denizolgun neden, nasıl öldü? Detaylar...

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgun, mimarlık eğitiminin ardından milletvekilliği ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan, aynı zamanda Süleymancılar cemaatinin liderliğini yapan isim olarak biliniyor. Denizolgun, 2016 yılında İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından hazırlanan savcılık bilgi notunda olayın zamanlaması ve bazı tanık ifadeleriyle ilgili çeşitli çelişkiler yer aldı.

Denizolgun'un ölümü, aradan geçen yılların ardından yeniden soruşturma konusu oldu. Son gelişmeyle birlikte ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı verildi ve mezarının açılarak yeniden adli inceleme yapılmasına karar verildi.

ARİF AHMET DENİZOLGUN NEDEN, NASIL ÖLDÜ?

Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından hazırlanan savcılık bilgi notunda olayın zaman çizelgesi ve tanık ifadeleriyle ilgili dikkat çeken çelişkilerin bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma dosyasına yansıyan başlıklardan biri, Denizolgun'un çiftlikte yaklaşık 36 saat boyunca görülmemesi oldu. Bunun yanı sıra kapının anahtarının üzerinde bulunması ve tanık ifadelerinde kimliği belirsiz "Ahmet" isimli bir kişinin geçmesi de dosyada yer alan ayrıntılar arasında gösterildi.

Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden gündeme gelmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda feth-i kabir kararı verildi. Bu karar kapsamında mezarın açılması ve ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılması planlanıyor.

Ölümün nedenine ilişkin kesin değerlendirmenin, mezarın açılmasıyla gerçekleştirilecek incelemenin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Denizolgun'un hayatını kaybettiği dönemde ölümünün beyin kanaması nedeniyle gerçekleştiği bildirilmişti.

Yeni soruşturma kapsamında ise ölümüne ilişkin yeniden adli inceleme yapılması amacıyla feth-i kabir kararı alınmış olması, dosyanın tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

Bu kapsamda Denizolgun'un mezarının açılmasıyla birlikte ölüm nedenine ilişkin yeni bir adli inceleme gerçekleştirilecek. Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bulgular, dosyanın bundan sonraki sürecinde belirleyici olacak.