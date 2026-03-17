Bayram öncesi kargo trafiği, her yıl milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle Arefe günü ve bayram süresince kargoların açık olup olmadığı konusu, hem bireysel hem de kurumsal gönderiler için kritik önem taşıyor. Peki, Arefe günü kargolar açık mı? 19 Mart Perşembe günü kargolar çalışıyor mu? Detaylar...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? 19 MART PERŞEMBE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü, yani 19 Mart Perşembe günü, kargo firmalarının çalışma düzeni çoğu kişi için kafa karıştırıcı olabiliyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, kargo şirketleri Arefe günlerinde genellikle yarım gün hizmet sunuyor. 2026 yılında da durum farklı değil:

Sabah saatleri: Kargolar normal çalışma temposunda hizmet vermeye devam ediyor.

Öğleden sonra: Çoğu kargo firması hizmeti durduruyor ve teslimat yapmıyor.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, her kargo firmasının kendi inisiyatifiyle hareket edebileceği. Bazı firmalar Arefe günü tam gün çalışabiliyor, bazıları ise öğleden sonra tamamen kapalı olabiliyor. Bu nedenle gönderi planlaması yaparken ilgili kargo firmasının resmi sitesinden veya müşteri hizmetlerinden kesin bilgi alınması öneriliyor.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Bayram süresince kargoların tamamen kapalı olduğu bilinen bir durumdur. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2026 yılında da çoğu kargo firması, resmi bayram tatili boyunca hizmet vermeyecek.

Bayram boyunca teslimatlar: Yapılamayacak ve tüm işlemler tatil sonrası normal mesai ile başlayacaktır.

Özel istisnalar: Bazı büyük kargo firmaları veya özel teslimat seçenekleri ile sınırlı hizmet sunabiliyor, fakat bu yaygın bir durum değildir.

Sonuç olarak, bayram öncesi gönderilerinizi Arefe günü sabahına kadar tamamlamak, hem zamanında teslimat hem de olası aksaklıkların önüne geçmek açısından kritik önem taşıyor.