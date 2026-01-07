Haberler

Ardahan okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Ardahan Valiliği, 8 Ocak Perşembe günü için kar tatili ilan edip etmediği konusunda bilgi arayışı içinde olan vatandaşlar için bir açıklama yapacak. Ardahan'da okulların tatil olup olmadığına dair son durumu öğrenmek isteyenler, Valilik tarafından yapılacak olan resmi duyuruyu bekliyor.

8 Ocak Perşembe günü Ardahan'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Ardahan Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, kar yağışının etkisiyle eğitim-öğretimin durup durmayacağını merak ediyorlar. Ardahan'da okulların tatil olup olmadığına dair bilgiler, Valilik tarafından yapılacak olan resmi açıklama ile duyurulacak.

ARDAHAN HAVA DURUMU
Meteorolojiden Sert Uyarı: Sıcaklıklar 14 Derece Birden Düşüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre, bölge genelinde hafta ortasından itibaren hava durumunda radikal değişimler bekleniyor. Haftaya bahar tadında bir sıcaklıkla başlayan bölge, Cuma günü itibarıyla kış şartlarının etkisine girecek.

Haftanın İlk Yarısı Bahar Havası Etkili

Haftanın ilk günlerinde termometreler mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

• 06 Ocak Salı: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık ise 20°C civarında ölçülecek.

• 07 Ocak Çarşamba: Sıcaklıklar 21°C ile haftanın zirve noktasına ulaşacak. Gün içinde yer yer hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir.

Kritik Değişim Cuma Günü: Sıcaklıklar Çakılıyor!

Perşembe gününden itibaren etkisini hissettirecek olan soğuk hava dalgası, Cuma günü en keskin noktasına ulaşacak. Perşembe günü en yüksek 16°C olan hava sıcaklığı, Cuma günü sert bir düşüşle 7°C'ye kadar gerileyecek.

• Şiddetli Yağış Kapıda: Cuma günü kuvvetli sağanak yağışla birlikte nem oranının %96'ya kadar yükselmesi bekleniyor.

• Dondurucu Gece: Sıcaklığın gece saatlerinde 4°C'ye kadar düşmesi öngörülüyor.

Hafta Sonu Haftanın En Soğuk Gecesi Yaşanacak

10 Ocak Cumartesi günü yağışlar bölgeyi terk ederek yerini az bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Ancak soğuk hava dalgası gece saatlerinde etkisini artıracak. Gece sıcaklığının 1°C'ye kadar düşmesiyle birlikte haftanın en soğuk gecesinin yaşanması, gündüz sıcaklığının ise 17°C seviyelerine çıkması tahmin ediliyor.

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

