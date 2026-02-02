Ardahan okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

3 Şubat Salı günü Ardahan genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Ardahan Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ardahan okullar tatil mi?" ve "Ardahan'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ARDAHAN HAVA DURUMU

3 Şubat Salı Ardahan genelinde Salı günü yoğun kar sağanakları bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 1°C seviyelerinde seyrederken, gece dondurucu bir soğukla -6°C'ye kadar gerileyecek.

4 Şubat Çarşamba Kar yağışının aralıklarla devam edeceği Çarşamba günü sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor. Gündüz termometreler en yüksek -3°C'yi gösterirken, gece sıcaklığın -8°C civarında olması tahmin ediliyor.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü yağışların kesilmesiyle birlikte gökyüzü parçalı bulutlu olacak ancak bölgeye Sibirya soğukları giriş yapacak. Gündüz sıcaklığı -5°C, gece en düşük sıcaklık ise dondurucu ayazla birlikte -13°C olarak ölçülecek.

6 Şubat Cuma Haftanın son iş gününde Ardahan'da çok bulutlu ve sert bir hava hakimiyetini sürdürecek. Gündüz en yüksek sıcaklığın -4°C olması beklenirken, gece ayaz etkisini koruyarak sıcaklıkları -11°C seviyelerinde tutacak.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ve geçitlerde oluşabilecek kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların ve sürücülerin azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.