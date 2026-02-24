Ardahan okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Ardahan'da okul yok mu (ARDAHAN VALİLİĞİ)?

25 Şubat Çarşamba günü Ardahan genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Ardahan Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ardahan okullar tatil mi?" ve "Ardahan'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ARDAHAN HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre Ardahan'da 25 Şubat günü hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının -10 ila -3 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Soğuk hava etkisini sürdürürken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının zaman zaman etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde şiddetli don ve buzlanma riski bulunuyor. Yetkililer, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz