Arda Turan kimdir? Arda Turan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

ARDA TURAN KİMDİR?

Arda Turan, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli oyunculardan biridir. Kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da üst düzey kulüplerde forma giymiş, özellikle Galatasaray ve Atlético Madrid dönemleriyle büyük başarılar elde etmiştir. Orta saha ve kanat bölgelerinde görev yapan Turan, oyun zekâsı ve teknik kapasitesiyle tanınmıştır. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmaya başlamıştır.

ARDA TURAN KAÇ YAŞINDA?

Arda Turan, 30 Ocak 1987 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

ARDA TURAN NERELİ?

Arda Turan İstanbul doğumludur. Futbola da İstanbul’da başlamış, kariyerinin ilk adımlarını burada atmıştır.

ARDA TURAN'IN KARİYERİ

Arda Turan futbol kariyerine Altıntepsi Makelspor altyapısında başlamış, ardından Galatasaray altyapısına transfer olarak profesyonel seviyeye yükselmiştir. Galatasaray’da gösterdiği performansla A takıma kadar yükselmiş ve takım kaptanlığına kadar uzanan bir süreç yaşamıştır.

2011 yılında İspanya La Liga ekiplerinden Atlético Madrid’e transfer olmuş ve burada La Liga şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi önemli başarılar elde etmiştir. 2015 yılında Barcelona’ya transfer olarak kariyerinin en üst seviyelerinden birine ulaşmıştır.

Daha sonra Türkiye’ye dönerek yeniden Galatasaray forması giymiştir. Uzun yıllar Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda görev almış ve kaptanlık yapmıştır. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atmıştır.