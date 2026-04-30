Türk futbolunun efsane isimlerinden olan ve antrenörlük kariyerinde basamakları hızla tırmanan Arda Turan’ın yeni takımı Shakhtar Donetsk, Avrupa arenasında dikkat çeken sonuçlara imza atıyor. 2025 yılından bu yana Ukrayna temsilcisinin başında bulunan Turan, özellikle Konferans Ligi’ndeki stratejik galibiyetleriyle uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Shakhtar Donetsk ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı hocanın, takımıyla çıktığı maçlar ve gelecekteki hedefleri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Arda Turan hangi ligde görev yapıyor ve Shakhtar Donetsk ile kaç galibiyet aldı? Tüm güncel istatistikler ve son dakika gelişmeleri haberimizde...

ARDA TURAN ŞU AN HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile fırtına gibi bir giriş yapan Arda Turan, günümüzde Avrupa futbolunun yükselen teknik adamları arasında gösteriliyor. Türk futbolunun yurt dışındaki en önemli temsilcilerinden biri haline gelen Arda Turan hangi takımın teknik direktörü sorusu, elde ettiği uluslararası başarılarla yeniden gündemde. İşte Arda Turan'ın kariyerindeki yeni adresi ve dikkat çeken başarıları:

2026 yılı itibarıyla Arda Turan, Ukrayna’nın en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olan Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü yapmaktadır. 2025 yılının yaz aylarında Eyüpspor'dan ayrılarak Ukrayna ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Turan, burada gösterdiği performansla Avrupa basınının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Genç teknik adam, Shakhtar Donetsk ile hem Ukrayna liginde şampiyonluk mücadelesi vermekte hem de Avrupa arenasında tarihi başarılara imza atmaktadır.

AVRUPA’DA TARİH YAZIYOR: KONFERANS LİGİ YARI FİNALİ

Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başında sadece yerel başarılarla yetinmedi. Nisan 2026 itibarıyla takımını UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale taşıyarak büyük bir başarıya imza attı. Çeyrek finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’ı saf dışı bırakan Turan'ın öğrencileri, yarı finalde İngiliz ekibi Crystal Palace ile eşleşti. Bu başarıyla Arda Turan; Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman gibi isimlerin ardından Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

ARDA TURAN’IN EYÜPSPOR’DAN AYRILIŞ SÜRECİ

Teknik direktörlük kariyerine başladığı Eyüpspor’da 84 maça çıkan ve takımı Süper Lig'e taşıyan Arda Turan, 2024-2025 sezonunun sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takıma veda etmişti. "Pro Lisans" sahibi olduktan sonra vizyonunu Avrupa’ya çeviren Turan, yurt dışından gelen birçok teklif arasından Shakhtar Donetsk projesini seçmişti. Eyüpspor yönetimiyle dostane bir şekilde yollarını ayıran genç hoca, Türkiye’deki başarısını uluslararası düzeye taşıyacağının sinyallerini o günlerden vermişti.

SHAKHTAR DONETSK’TEKİ TAKTİKSEL DOKUNUŞLARI

Shakhtar Donetsk’in başında modern futbolun gerekliliklerini sahaya yansıtan Arda Turan, özellikle topa sahip olma oyunu ve dinamik hücum hattıyla takdir topluyor. Ukrayna ekibinin geleneksel altyapı gücünü, kendi tecrübesiyle harmanlayan Turan, 2026 sezonu itibarıyla ligde de zirve yarışının en güçlü adayı konumunda. Futbolseverler, genç teknik adamın bu yükselişinin ilerleyen yıllarda onu Avrupa’nın "beş büyük liginden" birine taşıyıp taşımayacağını merakla bekliyor.