Arda Soydoğan kimdir? CRUSH grubu üyesi Arda Soydoğan kaç yaşında, nereli?

CRUSH grubunun üyelerinden Arda Soydoğan, başarılı dans performansları ve müzik çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Idol House sürecinin ardından profesyonel müzik kariyerine adım atan genç isim, sosyal medyada da geniş ilgi görüyor. Peki, Arda Soydoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte CRUSH üyesi Arda Soydoğan'ın biyografisi ve kariyer yolculuğuna ilişkin merak edilenler.

ARDA SOYDOĞAN KİMDİR?

Arda Soydoğan; şarkıcı, dansçı, sahne performansçısı ve CRUSH erkek müzik grubunun üyelerinden biridir. Idol House projesinde "13 numaralı stajyer" olarak yer alan Arda Soydoğan, final gecesinde CRUSH grubuna seçilen ikinci yarışmacı oldu. Grup üyeleri arasında Efe Şan, Miraç Fırat, Oğuzhan Çifçi, Batu Cengiz, Barış Çağan Yüksekkaya ve Milan Önder de bulunuyor.

ARDA SOYDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Arda Soydoğan'ın doğum tarihi 2 Şubat 2007 olarak belirtiliyor. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Kova burcu olan Soydoğan, Idol House'un adaylık döneminde de 18 yaşındaki İzmirli bir aday olarak tanıtıldı.

ARDA SOYDOĞAN NERELİ?

Arda Soydoğan, İzmir doğumludur ve İzmirlidir. Kamuya açık biyografi bilgilerinde çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçirdiği belirtilirken, ailesinin farklı bir şehirden geldiğine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ARDA SOYDOĞAN'IN KARİYERİ

Arda Soydoğan, müzik ve dansla küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. Yaklaşık 11-12 yaşlarında K-pop müziği ve koreografileri sayesinde dansa yöneldi. İlk yıllarında kendi imkânlarıyla çalışan Soydoğan, daha sonra İzmir'de bir K-pop dans cover ekibine katılarak yaklaşık yedi yıl boyunca sahne performansları sergiledi.

İdol House seçmelerine katılarak ana yarışmacı kadrosuna giren Arda Soydoğan, yarışma sürecinde dans, vokal, sahne performansı ve ekip uyumu alanlarında eğitim aldı. Final gecesinde CRUSH grubunun üyeleri arasına seçilen Soydoğan, grubun çıkış teklisi "CRUSH!" ile profesyonel müzik kariyerine adım attı. Dans performanslarıyla öne çıkan genç sanatçı, sahne çalışmalarını ve müzik kariyerini CRUSH çatısı altında sürdürmektedir.