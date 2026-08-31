Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Arda Okan Kurtulan hakkında araştırmalar hız kazandı. Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve Göztepe'de forma giyen Kurtulan'ın özellikle yaşı ve nereli olduğu merak konusu oldu. Arda Okan Kurtulan kimdir? Arda Okan Kurtulan kaç yaşında, nereli? İşte genç futbolcuyla ilgili merak edilenler.

ARDA OKAN KURTULAN KİMDİR?

Arda Okan Kurtulan, Göztepe forması giyen Türk futbolcudur. Sağ bek ve sağ kanat/orta saha hattında görev yapabilen Kurtulan, çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor.

ARDA OKAN KURTULAN KAÇ YAŞINDA?

Arda Okan Kurtulan, 19 Kasım 2002 doğumludur. 31 Ağustos 2026 itibarıyla 23 yaşındadır.

ARDA OKAN KURTULAN NERELİ?

Arda Okan Kurtulan, İstanbul'un Eminönü ilçesinde doğmuştur. TFF kayıtlarında doğum yeri Eminönü olarak yer almaktadır.

ARDA OKAN KURTULAN'IN KARİYERİ

Futbola Akşemsettin Parsellerspor altyapısında başlayan Kurtulan, ardından Göktürk Sarayspor ve Esenler Erokspor altyapılarında forma giydi. 2019'da Fenerbahçe altyapısına katılan futbolcu, daha sonra Adana Demirspor'a geçti. Kariyerinde Karacabey Belediyespor ve Diyarbekirspor'da kiralık olarak da görev yaptı.

2025 yılında Göztepe'ye transfer olan Kurtulan, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 31 maçta forma giyerek 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. TFF kayıtlarına göre Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.