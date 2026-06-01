Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında, nereli?

“Lise Defteri” ve “Emret Komutanım” gibi yapımlarla tanınan Arda Kural, Türk televizyon tarihinin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar ekranlarda olan oyuncunun yaşam öyküsü ve kariyer yolculuğu yeniden araştırılırken, “ Arda Kural kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Arda Kural hakkında merak edilenler...

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 12 Nisan 1980 tarihinde Yalova’da doğan Kural, 1998 yılından itibaren televizyon ve sinema projelerinde yer alarak tanınmıştır. “Lise Defteri” ve “Emret Komutanım” gibi yapımlardaki rolleriyle geniş kitleler tarafından bilinmektedir.

ARDA KURAL KAÇ YAŞINDA?

Arda Kural, 12 Nisan 1980 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşındadır.

ARDA KURAL NERELİ?

Arda Kural, Yalova doğumludur. Eğitim hayatının ardından oyunculuk kariyerine Türkiye’de devam etmiş ve çeşitli tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer almıştır.

ARDA KURAL'IN KARİYERİ

Arda Kural, kariyerine 1999 yılında tiyatro çalışmalarıyla başlamış, daha sonra televizyon dünyasına adım atmıştır. İlk çıkışını 2000 yılında “Eyvah Kızım Büyüdü” dizisiyle yapan oyuncu, “Lise Defteri”, “Bizim Konak”, “Emret Komutanım” ve “Doludizgin Yıllar” gibi dizilerde rol almıştır.

Sinema kariyerinde ise “Banyo”, “Kubilay”, “Kutsal Bir Gün” ve “Yıldızlara Bak” gibi filmlerde yer almıştır. Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğa ara veren Kural, farklı projelerle yeniden gündeme gelmiş ve uzun yıllar Türk televizyonlarının tanınan yüzlerinden biri olmuştur.