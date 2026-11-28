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İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, sahasında Deportivo Alaves'i konuk ediyor. Milli futbolcu Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Arda Güler Real Madrid Deportivo maçında oynuyor mu, kadroda mı?" sorusunun yanıtı, Real Madrid'in açıkladığı ilk 11 ile netleşti.
Teknik direktör José Mourinho, Deportivo Alaves karşısında Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri, yedekleri, maç saati ve yayın bilgileri haberimizde.
ARDA GÜLER REAL MADRID DEPORTIVO ALAVES MAÇINDA OYNUYOR MU?
Evet, Arda Güler Real Madrid - Deportivo Alaves maçında oynuyor. Real Madrid'in maç öncesinde açıkladığı ilk 11'de milli futbolcu da yer aldı. Arda Güler, karşılaşmaya 15 numaralı formasıyla ilk 11'de başlayacak.
ARDA GÜLER KADRODA MI?
Evet. Arda Güler, Real Madrid'in 27 Kasım'da açıkladığı maç kadrosunda yer almıştı. José Mourinho, milli oyuncuyu Deportivo Alaves karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
REAL MADRID'İN DEPORTIVO ALAVES MAÇI İLK 11'İ
Real Madrid'in Deportivo Alaves karşısındaki ilk 11'i şöyle:
1 Courtois
8 Valverde (Kaptan)
16 Konaté
4 Huijsen
17 Cucurella
14 Tchouameni
15 Arda Güler
5 Bellingham
21 Brahim
7 Vini Jr.
10 Mbappé
Teknik Direktör: José Mourinho
REAL MADRID'İN YEDEKLERİ
13 Lunin, 26 Mestre, 3 E. Militão, 6 Camavinga, 18 Á. Carreras, 19 C. Espí, 20 Bernardo, 22 Rüdiger, 23 F. Mendy, 24 Dumfries, 25 Yan Diomande, 27 Thiago
REAL MADRID DEPORTIVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Deportivo Alaves maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.
REAL MADRID DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
La Liga'nın 14. haftasındaki karşılaşma S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, yayıncı kuruluşun dijital platformlarından da takip edilebilecek.
REAL MADRID DEPORTIVO ALAVES MAÇININ HAKEMİ KİM?
Santiago Bernabeu'daki karşılaşmayı İspanyol hakem Cesar Soto Grado yönetecek.