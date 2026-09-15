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Arda Güler oynuyor mu, Arda Güler Elche Real Madrid maçında kadroda mı, yedek mi?

Arda Güler oynuyor mu, Arda Güler Elche Real Madrid maçında kadroda mı, yedek mi?
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Arda Güler oynuyor mu? Arda Güler Elche Real Madrid maçında kadroda mı, yedek mi? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. LaLiga’da Elche ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, milli futbolcu Arda Güler’in maç kadrosunda yer alıp almadığı ve karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp başlamayacağı gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

Elche Real Madrid maçında Arda Güler oynuyor mu? Mücadeleyi takip eden futbolseverler, Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in kadro durumunu ve yedek olup olmadığını araştırıyor. İspanyol ekibinin Elche deplasmanındaki karşılaşması öncesinde Arda Güler’in maçta süre alıp almayacağı büyük merak konusu oldu.

ARDA GÜLER OYNUYOR MU? ELCHE REAL MADRID MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

Arda Güler oynuyor mu, Arda Güler Elche Real Madrid maçında kadroda mı, yedek mi? soruları karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer aldı. İspanya La Liga'nın 15 Eylül 2026 tarihli mücadelesinde Elche ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, milli futbolcu Arda Güler'in maçtaki durumu da belli oldu. Arda Güler, Elche Real Madrid karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

ARDA GÜLER ELCHE REAL MADRID MAÇINDA İLK 11'DE

Real Madrid'in Elche deplasmanında sahaya çıkacağı ilk 11 açıklanırken gözler Arda Güler'e çevrildi. Milli yıldız, teknik heyetin tercihi doğrultusunda mücadeleye yedek kulübesinde değil, ilk 11'de başlayacak. Böylece Arda Güler, Elche karşısında takımının hücum organizasyonlarında önemli oyuncularından biri olacak.

ARDA GÜLER YEDEK Mİ?

Karşılaşmanın kadrosunun açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de “Arda Güler yedek mi?” sorusu oldu. Arda Güler'in Elche Real Madrid maçında ilk 11'de yer almasıyla birlikte milli futbolcunun yedek kulübesinde başlayacağı yönündeki soru da yanıt buldu.

ELCHE REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Elche ile Real Madrid arasındaki La Liga karşılaşması 15 Eylül 2026 Salı günü saat 22.30'da başlayacak. Mücadele, Elche'nin sahası Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanacak.

ARDA GÜLER'İN ELCHE MAÇINDAKİ PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Real Madrid formasıyla gelişimini sürdüren Arda Güler'in Elche karşısında göstereceği performans futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. İlk 11'de sahaya çıkacak olan milli oyuncunun karşılaşmada kaç dakika süre alacağı, skor katkısı sağlayıp sağlayamayacağı ve maç içerisindeki performansı merak konusu oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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