Arda Güler hangi takımda oynuyor, Arda Güler hangi takımlarda oynadı, Arda Güler kimdir?

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Arda Güler, İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyiyor. Fenerbahçe'de profesyonel kariyerine başlayan milli yıldız, 2023 yılından bu yana dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyor. İşte Arda Güler hakkında merak edilen tüm detaylar.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Arda Güler, Real Madrid'de oynuyor. Genç yıldız, 2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer oldu.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Ankara'da Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına katıldı. Sarı lacivertli formayla genç yaşta A takımda forma şansı bulan Arda, gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. 2023 yılında Real Madrid'e transfer olan Arda, İspanyol ekibinde La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda forma giydi.

Arda Güler futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Gençlerbirliği (altyapı)

Fenerbahçe (altyapı ve A takım)

Real Madrid (2023-)

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Sol ayağı, top tekniği, pas yeteneği ve frikik becerisiyle tanınan Arda, EURO 2024'te Gürcistan'a attığı golle de hafızalara kazındı.

ARDA GÜLER KAÇ YAŞINDA?

25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda Güler, 21 yaşında.

ARDA GÜLER NERELİ?

Arda Güler, Ankara doğumlu.

ARDA GÜLER HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Arda Güler, ofansif orta saha mevkisinde görev yapıyor. Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.

ARDA GÜLER MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Arda Güler, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.