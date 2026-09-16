Arda Güler frikik golü izle, Elche Real Madrid Arda Güler gol nereden izlenir? Gol neden Arda’ya yazılmadı?

Real Madrid’in Elche ile oynadığı karşılaşmada Arda Güler, kullandığı frikik vuruşuyla dikkatleri üzerine çekti. Milli yıldızın golü sonrası futbolseverler, Arda Güler’in frikik golünün görüntülerini ve Elche- Real Madrid maçındaki golün nereden izlenebileceğini araştırmaya başladı.

ARDA GÜLER FRİKİK GOLÜYLE GECEYE DAMGA VURDU

Real Madrid'in LaLiga'nın 6. haftasında Elche'ye konuk olduğu karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler, attığı şık frikik golüyle dikkatleri üzerine çekti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 25. dakikada ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

ARDA GÜLER'DEN ŞIK SERBEST VURUŞ

Real Madrid, Elche karşısında ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Arda Güler, sol ayağıyla doğrudan kaleyi hedefledi. Milli yıldızın vuruşunda top önce direğe, ardından kaleci Dituro'ya çarparak filelere gitti.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ NASIL OLDU?

Karşılaşmanın 25. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Arda Güler'in şutunun yönü direğe çarptıktan sonra değişti. Top kaleci Dituro'ya da temas ederek ağlara gitti. Bu golle Real Madrid maçta öne geçerken, Arda Güler'in frikik vuruşu futbolseverlerin gündemine geldi.

REAL MADRİD'DE ARDA GÜLER SAHNEDE

Elche deplasmanında ilk 11'de forma giyen Arda Güler, attığı golle takımına katkı sağladı. Milli futbolcunun özellikle serbest vuruştaki tekniği ve sol ayağıyla yaptığı vuruş karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.

ARDA GÜLER FRİKİK GOLÜ İZLE

Arda Güler'in Elche karşısında attığı frikik golü, karşılaşmanın ardından futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli yıldızın 25. dakikada kaydettiği golün görüntüleri, maçın yayıncı kuruluşunun ve resmi spor platformlarının sunduğu maç özetleri üzerinden takip edilebilir.

Ancak gol resmi kayıtlara Dutiro “KK” olarak kaydedildi.

Golü S Sport platformlarından izleyebilirsiniz.

İşte o gol: