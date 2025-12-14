Arda Güler Alaves Real Madrid maçında oynuyor mu, kadroda mı, ilk 11'de mi?

İspanya La Liga'da oynanacak Alaves– Real Madrid mücadelesi öncesi gözler Arda Güler'e çevrildi. Genç yıldızın maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı açıklığa kavuşurken, Arda Güler'in bu kritik karşılaşmada sahada olup olmayacağı gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

REAL MADRID ALAVES DEPLASMANINDA

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, Alaves'e konuk oluyor. Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan karşılaşma TSİ 23.00'te başladı ve futbolseverler maçı S Sport ekranlarından takip ediyor.

MADRID SON HAFTALARDA ZORLANIYOR

Eflatun-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu performansla deplasmana çıkan Real Madrid, Alaves karşısında hem moral bulmak hem de puan kaybına son vermek istiyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE SAHADA

Milli futbolcu Arda Güler, teknik heyetin tercihiyle mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç yıldızın performansı, Türk futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

ALAVES'İN İLK 11'İ

Ev sahibi Alaves sahaya şu kadroyla çıktı:

Sivera, Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada, Calebe, Ibanez, Suarez, Rebbach, Martinez, Boye

REAL MADRID'İN İLK 11'İ

Konuk ekip Real Madrid'in ilk 11'i ise şöyle:

Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepenas, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Mbappe, Vini Jr.