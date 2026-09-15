Araçlarda bulundurulması zorunlu malzemeler (GÜNCEL TAM LİSTE) Araçlarda bulunması zorunlu ekipmanlar nelerdir?

2026 yılında araçlarda bulundurulması gereken güvenlik ekipmanları yeniden gündeme geldi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte sürücülerin araçlarında bulunması gereken ekipmanlara ilişkin kurallar yeniden ele alınırken, eksik malzemelerin araç muayenesinde ağır kusur kapsamında değerlendirilebildiği belirtildi. Peki, Araçlarda bulunması zorunlu ekipmanlar nelerdir? Detaylar...

ARAÇLARDA BULUNDURULMASI ZORUNLU MALZEMELER (GÜNCEL TAM LİSTE)

Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, sürücülerin araçlarında özellikle reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpünü hazır bulundurması gerektiğine dikkat çekti. Bu ekipmanların yanı sıra stepne veya lastik tamir kiti, kriko ve bijon anahtarının da araçta hazır olması gerektiğini belirten Tulukçu, bazı yardımcı ekipmanların da bulundurulmasını tavsiye etti.

Araçlarda bulunması gereken malzemelerin yalnızca araç içinde yer alması da yeterli görülmüyor. Tulukçu, yangın söndürme tüpünün kullanım tarihinin, ilk yardım çantasının içeriğinin ve diğer ekipmanların düzenli şekilde kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

ARAÇLARDA BULUNMASI ZORUNLU EKİPMANLAR NELERDİR?

2026 yılında sürücülerin araçlarında bulunması gereken temel ekipmanların başında reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü geliyor. Tulukçu'nun açıklamasına göre bunların yanında stepne veya lastik tamir kiti, kriko ve bijon anahtarının da hazır bulundurulması gerekiyor.

Araçta bulunması tavsiye edilen yardımcı ekipmanlar arasında ise pense, tornavida takımı, çekme halatı, takviye kablosu, el feneri, sigorta seti ve eldiven yer alıyor.

REFLEKTÖR

Reflektör, araçta bulunması gereken temel ekipmanlar arasında yer alıyor. Özellikle aracın yolda kaldığı durumlarda kullanılan reflektör, trafikte aracın fark edilmesine yardımcı olan ekipmanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tulukçu, reflektörün araçta bulunmamasının özellikle yolda kalma durumlarında güvenlik açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle reflektörün araçta hazır ve kullanılabilir durumda tutulması gerektiğini belirtti.

İLK YARDIM ÇANTASI

Araçlarda bulunması gereken temel ekipmanlardan biri de ilk yardım çantası. Muhtemel bir kaza durumunda ilk müdahale için önem taşıyan çantanın araçta eksiksiz şekilde bulundurulması gerekiyor.

Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, ilk yardım çantasının yalnızca araçta bulunmasının yeterli olmadığını, içerisindeki malzemelerin de düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ

Yangın söndürme tüpü de araçlarda bulundurulması gereken temel ekipmanlar arasında gösteriliyor. Tulukçu, araçta meydana gelebilecek bir yangın durumunda yangın söndürme tüpünün önemine dikkat çekti.

Yangın tüpünün kullanım tarihinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirten Tulukçu, tarihi geçmiş bir yangın tüpünün araçta bulunmasının yeterli olmayacağını vurguladı.

STEPNE VEYA LASTİK TAMİR KİTİ

Araçlarda hazır bulundurulması gereken ekipmanlardan biri de stepne veya lastik tamir kiti. Tulukçu, bu ekipmanın da sürücülerin yolda karşılaşabileceği durumlara karşı hazır tutulması gerektiğini belirtti.

KRİKO VE BİJON ANAHTARI

Stepneyle birlikte kriko ve bijon anahtarının da araçta hazır bulunması gerekiyor. Bu ekipmanlar, araçta lastikle ilgili bir sorun yaşanması halinde ihtiyaç duyulabilecek temel malzemeler arasında yer alıyor.

Tulukçu, sürücülerin yola çıkmadan önce bu ekipmanların araçta bulunduğunu ve kullanılabilir durumda olduğunu kontrol etmesi gerektiğine dikkat çekti.

YARDIMCI EKİPMANLAR

Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, temel ekipmanların yanı sıra bazı yardımcı malzemelerin de araçta bulundurulmasını tavsiye etti. Bu ekipmanlar arasında pense, tornavida takımı, çekme halatı, takviye kablosu, el feneri, sigorta seti ve eldiven bulunuyor.

Bu malzemeler, araçta meydana gelebilecek farklı durumlarda sürücünün hazırlıklı olmasına yardımcı olabilecek ekipmanlar olarak sıralandı.