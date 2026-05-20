Araban belediye başkanı Mehmet Özdemir kimdir, Araban belediyesi hangi partiden?

“ Araban belediye başkanı kim, Araban Belediyesi hangi partide?” soruları son günlerde arama motorlarında öne çıkıyor. Gaziantep’in Araban ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Hasan Doğru, 2024 seçimlerinin ardından göreve gelirken, belediyenin bağlı olduğu siyasi parti de merak konusu oldu. Araban Belediyesi’nin yönetim yapısı ve siyasi geçmişi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

ARABAN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

1967 Yılında Gaziantep'in Araban ilçesinde doğdu. İlkokulu Merkez İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Araban Lisesinde tamamladı.

1987-1989 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi. Evli ve beş çocuk babasıdır.

1990 yılında ticaret ile iş hayatına başladı. Siyasi hayatına ise 2004 yılında meclis üyesi olarak başladı.

2009 - 2019 yılları arasında ise yerel seçimlerde halkımızın teveccühü ile iki dönem Araban Belediye Başkanlık görevini icra etti.

31 Mart 2024 tarihinde tekrar Araban Belediye Başkanı seçildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gaziantep’in Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’in "parti ilke ve politikalarına aykırı tavır ve davranışları" nedeniyle belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı.