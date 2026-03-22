Ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? SON DAKİKA! 23 Mart 2026 okullar yarın açılacak mı?

İkinci dönem ara tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeniden ders başı yapmaya hazırlanıyor. Eğitim takvimine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, resmi açıklamalar doğrultusunda süreç yakından takip ediliyor.

ARA TATİL UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlamış ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona ermişti. Bu tarih aralığına Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart günlerine denk gelmesi nedeniyle öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte daha uzun bir tatil süresi geçirdi. Ancak resmi takvimde bu sürenin dışında herhangi bir ek düzenleme yer almadı ve ara tatilin uzatıldığına dair bir karar alınmadı.

Yetkili kurumlar tarafından yapılan planlamada tatilin belirtilen tarihlerde tamamlandığı ve eğitim öğretim sürecinin kaldığı yerden devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda öğrenciler ve öğretmenler için tatilin ardından yeni haftayla birlikte ders programları yeniden başlayacak şekilde düzenlendi. Ara tatilin uzatılmasına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatilinin ardından okullar 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden açılıyor. Öğrenciler ve öğretmenler bu tarihte ders başı yaparak eğitim faaliyetlerine devam edecek. Tatil sürecinin sona ermesiyle birlikte tüm okullarda normal eğitim düzenine geçilecek.

Mart ayının başlarında bazı illerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yerel yönetimler tarafından kısa süreli tatil kararları alınmıştı. Ancak 23 Mart 2026 tarihi için ülke genelini kapsayan bir tatil kararı bulunmuyor. Yerel düzeyde farklı uygulamalar olması halinde ilgili valilik ve kaymakamlıkların duyuruları takip ediliyor.