Kasım ara tatili için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir uzatma kararı açıklanmadı. MEB'in çalışma takvimine göre ara tatil 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek ve okullar 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkan ara tatilin ardından öğrenciler, pazartesi günü ders başı yapacak. İşte ara tatilin bitiş tarihi, okulların açılış günü, yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil tarihleriyle ilgili tüm detaylar.

ARA TATİL UZATILDI MI?

Hayır, ara tatil uzatılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kasım ara tatilinin uzatıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tatil, MEB takviminde belirtilen tarihlerde sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler bu tarihte yeniden ders başı yapacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden okula dönecek.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BİTECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.