ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatil) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?

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Kasım ara tatiline sayılı günler kala öğrenciler, eğitim öğretim yılının diğer tatil dönemlerine ilişkin tarihleri de gündeminde tutuyor. İlk dönem ara tatilinin ardından yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatili için belirlenen tarihler, öğrencilerin ve ailelerin planlarını şekillendiriyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili hangi gün başlayacak ve ne zaman sona erecek? Öğrenciler ders başı ne zaman yapacak? İşte 2026-2027 MEB çalışma takviminde yer alan tatil tarihleri…

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek ara tatille birlikte öğrenciler, hafta sonları da dahil olmak üzere toplam dokuz gün dinlenme fırsatı bulacak. Tatilin tamamlanmasının ardından okullarda ders zili 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden çalacak.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Kasım ara tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatilinin başlangıç tarihlerini de araştırıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak takvimde öne çıkan tarihler şöyle: