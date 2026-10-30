ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatil) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?

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Kasım ara tatili öncesinde öğrenciler, yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihlerini de öğrenmek istiyor. Eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak tatil dönemleri, ailelerin gezi ve dinlenme planlarını şekillendirirken okulların kapanacağı tarih de merak ediliyor. Peki, ilk ara tatil hangi gün başlayacak, öğrenciler ne zaman yeniden sınıflara dönecek? İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı MEB tatil takvimi ve merak edilen tarihler…

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam dokuz gün tatil yapacak. Ara tatilin tamamlanmasının ardından okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Öğrencilerin kasım ara tatilinin ardından yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatili tarihleri de araştırılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak takvimde öne çıkan tarihler şöyle:

- Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

- Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

- Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma

- Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

- İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

- İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

- Eğitim öğretim yılı bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma