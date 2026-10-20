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ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatil) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?

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ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatil) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?
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2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) belirlediği tatil tarihlerini araştırıyor. Kasım ayında uygulanacak ara tatilin kaç gün süreceği, okulların hangi gün kapanacağı ve derslerin ne zaman yeniden başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Öğrenciler kaç gün tatil yapacak, ikinci ara tatil hangi tarihte?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatil dönemi yaklaşırken öğrencilerin gözü kasım ayındaki tatil takvimine çevrildi. Birinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılırken yarıyıl tatili ile ikinci dönem ara tatilinin ne zaman yapılacağı da gündemdeki yerini koruyor. “Kasım ara tatili hangi gün başlayacak?”, “Okullar ne zaman açılacak?” ve “2027 ikinci ara tatil ne zaman?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 2026-2027 eğitim öğretim yılı MEB tatil takvimi…

2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam dokuz gün dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatilin tamamlanmasının ardından okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ

Öğrenciler, kasım ara tatilinin ardından yarıyıl tatili ve ikinci dönem ara tatilinin tarihlerini de merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde birinci dönemin sona ereceği, ikinci dönemin başlayacağı ve yaz tatiline girileceği tarihler de bulunuyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimindeki önemli tarihler şöyle:

Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Eğitim öğretim yılı bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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