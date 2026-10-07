ARA TATİL TAKVİMİ: 2026 Kasım ara tatili (İlk ara tatili) ne zaman? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?

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Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ara tatil tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Özellikle kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler “2026 Kasım ara tatili ne zaman?” ve “MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimi araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği ara tatil tarihleri de netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili ise 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihler arasında eğitim öğretime ara verecek.

MEB 2026-2027 TATİL TAKVİMİ

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler ara tatilin ardından yeniden ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.