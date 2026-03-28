APP plaka değiştirme süresi uzatıldı mı? SON DAKİKA! APP plakalar için son tarih ne zaman?

İçişleri Bakanlığı’nın APP (Avrupa Press Plaka) kullanan araçlara yönelik yürüttüğü düzenleme sürecinde önemli bir değişiklik gündemde. Trafik güvenliği ve plaka standardizasyonunu sağlamak amacıyla başlatılan uygulamada, hem süre uzatımı hem de ceza sisteminde revizyon dikkat çekiyor. Peki, APP plaka değiştirme süresi uzatıldı mı? APP plakalar için son tarih ne zaman? Detaylar...

APP PLAKA DEĞİŞTİRME SÜRESİ UZATILDI MI?

APP plakalı araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında geçiş süresinin uzatılıp uzatılmadığı geliyor. Mevcut düzenlemede, standart plaka kullanımına geçiş için son tarih 1 Nisan 2026 olarak belirlenmişti. Ancak uygulamada yaşanan yoğunluk ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bu sürenin yeniden ele alındığı belirtiliyor.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) girişimleri sonrası, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili kurumlarla yaptığı değerlendirmeler neticesinde geçiş süresinin uzatılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, yeni düzenlemeyle birlikte sürücülere daha geniş bir zaman dilimi tanınacak.

APP PLAKALAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılması planlanan yeni düzenlemeye göre APP plakalı araçların standart plakalara geçiş süresi 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılacak. Böylece sürücülere yaklaşık 9 aylık ek süre tanınmış olacak.

Bu uzatma kararı, hem bireysel araç sahiplerinin hem de ticari araç kullanıcılarının süreçlerini daha sağlıklı yönetebilmesi açısından kritik önem taşıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan yoğunluk, bu kararın alınmasında etkili faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, resmi açıklamanın ardından uygulamanın detaylarının netleşmesi bekleniyor. Yeni tarihle birlikte denetim süreçlerinin de yeniden yapılandırılacağı ifade ediliyor.

CEZA SİSTEMİNDE GERİ ADIM: 140 BİN TL’LİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

APP plaka kullanımına yönelik önceki düzenlemede oldukça yüksek cezalar öngörülmüştü. İlk tespitte 140 bin TL’den başlayan, tekrarında ise 280 bin TL’ye kadar çıkan cezalar ve araçların trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar ciddi tartışmalara yol açmıştı.

Yeni düzenleme kapsamında bu yüksek cezaların iptal edildiği belirtiliyor. Ancak ilerleyen süreçte uygulanacak yeni ceza tutarlarının ne olacağı henüz netlik kazanmış değil. Yetkililerin, daha dengeli ve uygulanabilir bir ceza sistemi üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Bu gelişme, özellikle yüksek ceza miktarları nedeniyle mağduriyet yaşayabileceğini düşünen sürücüler açısından önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor.

TRAFİKTE YENİ DENETİM DÖNEMİ: MULTİMEDYA KULLANIMINA SINIRLAMA

Yapılan düzenleme yalnızca plakalarla sınırlı değil. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik olarak sürüş esnasında dikkat dağıtan unsurlar da mercek altına alınmış durumda.

Yeni kurala göre, sürücülerin araç kullanırken multimedya ekranlarından herhangi bir içerik izlemesi yasaklanacak. Bu kapsamda özellikle video izleme gibi dikkat dağıtıcı faaliyetler sıkı denetime tabi tutulacak.

Yetkililer, bu uygulamanın trafik kazalarını azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguluyor. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte sürücülerin daha dikkatli olması hedefleniyor.