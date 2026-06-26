Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026 yaz okulu sürecine ilişkin kayıt ve sınav takvimi netleşti. Yaz döneminde ders almak isteyen öğrenciler için kayıt tarihleri açıklanırken, yaz okulu sınavının gerçekleştirileceği tarih de belli oldu. Kayıt işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayan öğrenciler, yaz okulu kapsamında açılan derslerden yararlanabilecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? Detaylar...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

2026 yılı itibarıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları henüz başlamadı.

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Kayıt süreci 3 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Yaz okulundan faydalanmak isteyen öğrencilerin, kayıt işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre AÖF yaz okulu kayıtları 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Kayıt süreci toplam beş gün devam edecek ve 3 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek.

Belirlenen kayıt takvimi kapsamında işlemlerini tamamlayan öğrenciler, yaz okulunda açılan derslere kayıt yaptırabilecek.

2026 AÖF Yaz Okulu Kayıt Takvimi

Kayıt başlangıç tarihi: 29 Haziran 2026

Kayıt bitiş tarihi: 3 Temmuz 2026

Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda kayıt işlemleri belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin açıkladığı takvime göre 2026 AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin sınavlarına bu tarihte katılacak.

2026 AÖF Yaz Okulu Takvimi

2026 yılı AÖF yaz okulu sürecine ilişkin açıklanan tarihler şu şekilde:

Yaz okulu kayıt başlangıcı: 29 Haziran 2026

Yaz okulu kayıt bitişi: 3 Temmuz 2026

Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda yaz okulu kayıt ve sınav süreci bu tarihler kapsamında yürütülecek.