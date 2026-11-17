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Anadolu Üniversitesi AÖF 2026-2027 güz dönemi ara sınavları (vize) 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde, hafta sonu yapılacak. Güz dönemi sonu sınavları (final) ise 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan 2027, bahar dönemi sonu sınavları 29-30 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 21 Ağustos 2027'de düzenlenecek. AÖF öğrencileri, sınav giriş belgelerine her sınav döneminden önce Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci otomasyon sistemi üzerinden ulaşabilecek. İşte 2026-2027 AÖF sınav takvimi, vize ve final tarihleri ve merak edilen tüm detaylar.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2026-2027 güz dönemi ara sınavları 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günlerinde yapılacak. Güz dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2026-2027 AÖF SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri şöyle:

Güz dönemi ara sınavı (vize): 5-6 Aralık 2026

Güz dönemi sonu sınavı (final): 16-17 Ocak 2027

Bahar dönemi ara sınavı (vize): 10-11 Nisan 2027

Bahar dönemi sonu sınavı (final): 29-30 Mayıs 2027

Yaz okulu sınavı: 21 Ağustos 2027

AÖF VİZE SINAVLARINA KAÇ GÜN KALDI?

AÖF güz dönemi ara sınavlarına yaklaşık iki hafta kaldı. Öğrencilerin sınav öncesindeki bu süreyi ders kitapları, e-kitaplar ve Anadolu Üniversitesi'nin dijital öğrenme platformundaki ders içerikleriyle değerlendirmesi öneriliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav giriş belgeleri, her sınav dönemi öncesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin öğrenci otomasyon sayfası üzerinden yayınlanıyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav yeri, oturum bilgileri ve sınav saatini gösteren belgelerine ulaşabiliyor. Sınav giriş belgesinin sınav günü yanında bulundurulması gerekiyor.

AÖF SINAVLARINA GİRERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin sınav giriş belgesinin yanı sıra geçerli bir kimlik belgesi de bulundurması gerekiyor. Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport gibi belgeler geçerli kimlik olarak kabul ediliyor. Sınava cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik cihazlarla girilmesine izin verilmiyor. Öğrencilerin sınav saatinden önce sınav binasında bulunması öneriliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav sonuçları, sınavların ardından genellikle birkaç hafta içinde Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden açıklanıyor. Kesin sonuç tarihleri, her sınav dönemi için üniversite tarafından ayrıca duyuruluyor.