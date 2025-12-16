AÖF geçme notu 30'a mı düştü, AÖF geçme notu kaç?

Sosyal medyada ve öğrenci forumlarında dolaşan iddialar, özellikle vize ve final sınavlarının ardından binlerce öğrenciyi endişelendirdi. Peki AÖF geçme notu gerçekten 30'a mı düştü? AÖF ders geçme sistemi nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar.

AÖF'TE GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'te ders geçme notu, öğrencilerin sandığı gibi sabit bir rakam değildir. AÖF'te geçme notu genel olarak 35 ile 50 arasında değişmektedir. Bu durum, dersin zorluk düzeyine, sınav sonuçlarına ve başarı ortalamasına göre belirlenir.

AÖF'te uygulanan sistem "bağıl değerlendirme sistemi" olarak adlandırılır. Bu sistemde öğrencinin aldığı not, yalnızca kendi performansına değil, aynı dersi alan diğer öğrencilerin başarı durumuna göre de hesaplanır.

AÖF GEÇME NOTU 30'A DÜŞTÜ MÜ?

Hayır, AÖF geçme notu resmi olarak 30'a düşürülmedi. Ancak bazı derslerde, öğrencilerin genel başarı ortalaması çok düşük olduğu durumlarda, bağıl değerlendirme sistemi nedeniyle geçme notu fiilen 30'lara kadar düşebilmektedir.

Bu durum bir yönetmelik değişikliği değil, tamamen istatistiksel bir sonuçtur. Yani öğrencilerin büyük bölümü düşük not aldıysa, sınıf ortalaması düşer ve bu da geçme notunun aşağı çekilmesine neden olabilir.

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Bağıl değerlendirme sistemi, öğrencilerin notlarının sınıf ortalamasına göre değerlendirilmesini esas alır. Bu sistemde:

• Dersin genel başarı ortalaması hesaplanır

• Not dağılımı belirlenir

• Harf notları sınıf ortalamasına göre verilir

Bu nedenle bazı derslerde 40 alan bir öğrenci geçerken, başka bir derste 50 alan bir öğrenci kalabilir. Bu durum, AÖF öğrencileri arasında sık sık kafa karışıklığına yol açmaktadır.

AÖF HARF NOTLARI VE BAŞARI DURUMU

AÖF'te ders geçme durumu harf notları üzerinden belirlenir. Genel olarak:

• AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC harf notları dersi geçmek için yeterlidir

• DC ve DD bazı durumlarda şartlı geçme anlamına gelebilir

• FD ve FF harf notları ise dersten kalındığını gösterir

Öğrencinin genel not ortalaması da bu noktada büyük önem taşır. Genel ortalaması 2.00'ın üzerinde olan öğrenciler, bazı dersleri şartlı olarak geçebilir.

AÖF'TE VİZE VE FİNAL NOTU NASIL HESAPLANIR?

AÖF'te ders notu hesaplaması genellikle şu şekilde yapılır:

• Ara sınav (vize): %30

• Final sınavı: %70

Bazı derslerde bu oranlar değişiklik gösterebilir. Final sınavı, ders geçme açısından belirleyici olduğu için düşük final notu alan öğrencilerin geçmesi oldukça zorlaşır.

AÖF ÖĞRENCİLERİ NEDEN GEÇME NOTUNU DÜŞÜK SANIYOR?

Son yıllarda AÖF sınavlarının daha zor hale geldiği yönünde öğrencilerden yoğun geri bildirim geliyor. Bununla birlikte:

• Çok sayıda öğrencinin düşük not alması

• Sınıf ortalamasının aşağı çekilmesi

• Bağıl sistemin etkisi

gibi nedenlerle bazı derslerde geçme notu oldukça düşük seviyelerde oluşabiliyor. Bu da "geçme notu 30 oldu" algısının yayılmasına sebep oluyor.

AÖF'TE DERS GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

Net sayısı dersten derse değişmekle birlikte, bağıl değerlendirme nedeniyle sabit bir net sayısı yoktur. Ancak genel olarak:

• Final sınavında en az 35–40 puan almak

• Vize ile birlikte ortalamayı yükseltmek

ders geçme şansını ciddi şekilde artırır.

AÖF GEÇME NOTU DEĞİŞTİ Mİ?

Özetle, AÖF geçme notu 30'a düşmedi. Ancak bağıl değerlendirme sistemi nedeniyle bazı derslerde geçme notu 30'lara kadar inebiliyor. Bu durum resmi bir değişiklik değil, sınav sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur.