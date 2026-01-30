Antalyaspor Trabzonspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Antalyaspor Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Antalyaspor Trabzonspor kaç kaç? Antalyaspor Trabzonspor canlı maç anlatımı ve Antalyaspor Trabzonspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor Trabzonspor maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Antalyaspor Trabzonspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor Trabzonspor maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.