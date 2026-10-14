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Antalyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda, Antalyaspor Kayserispor maçı nereden CANLI izlenir?

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Antalyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda, Antalyaspor Kayserispor maçı nereden CANLI izlenir?
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Trendyol 1. Lig'de dev bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Ligin iddialı ekiplerini karşı karşıya getirecek karşılaşma öncesinde taraftarlar, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Antalyaspor Kayserispor maçı hangi kanalda, Antalyaspor Kayserispor maçı nereden canlı izlenir? İşte maçın saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Antalyaspor ile Kayserispor, 1. Lig'de kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. Süper Lig deneyimine sahip iki köklü kulübün mücadelesi, haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Kayserispor karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Kayserispor arasındaki 1. Lig mücadelesi, TRT Türk ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler karşılaşmayı TRT Türk üzerinden şifresiz şekilde de takip edebilecek.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Türk'ü platformlar üzerinden izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 61. kanal

D-Smart: 109. kanal

Kablo TV: 45. kanal

Tivibu: 46. kanal

Turkcell TV+: 204. kanal

Vodafone TV: 125. kanal

Filbox: 152. kanal

Karşılaşma ayrıca TRT'nin resmi internet sitesindeki TRT Türk canlı yayın sayfası üzerinden de izlenebilecek. beIN Sports 2 üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise Digiturk'ün 78. kanalını tercih edebilecek. Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Antalya'daki Corendon Airlines Park'ta oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde 3 puan hedeflerken, Kayserispor ise zorlu Antalya deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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