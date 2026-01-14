Haberler

Antalyaspor Gençlerbirliği hangi kanalda, Antalyaspor Gençlerbirliği CANLI nereden izlenir?

Güncelleme:
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saati ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Ayrıca, yayın şifresiz mi sorusu da araştırılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Canlı yayını izlemek isteyenler, maçın hangi kanalda gösterileceğini ve ücretsiz olarak erişilip erişilemeyeceğini öğrenmek istiyor. Antalyaspor Gençlerbirliği hangi kanalda, Antalyaspor Gençlerbirliği CANLI nereden izlenir?

ANTALYASPOR VS GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, A Spor kanalından yayını takip edebilecek.

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI A SPOR ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Maç, A Spor aracılığıyla Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74 ve Vodafone TV 71 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz erişim imkânı bulunuyor.

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, 14 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, saat 15:30'ta başlayacak ve futbolseverler canlı yayını A Spor üzerinden takip edebilecek.

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni Antalya'daki Corendon Airlines Park Stadyumu'nda ağırlayacak.

