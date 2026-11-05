Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi? Antalya’da hangi ilçelerde okullar tatil, tüm okullar tatil mi, uzaktan eğitim olacak mı?

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Antalya’da 11-12 Kasım tarihlerinde okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kentte düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle Antalya Valiliği tarafından eğitim öğretime yönelik yeni düzenleme yapıldı. Peki, Antalya’da 11-12 Kasım’da okullar tatil mi, yok mu? Antalya’da hangi ilçelerde okullar tatil, uzak eğitim olacak mı? Detaylar...

ANTALYA’DA 11-12 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya’da 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde tüm kent genelinde okullar tatil edilmeyecek. Antalya Valiliği tarafından yayımlanan 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi kapsamında, belirlenen 7 ilçedeki resmî ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime iki gün ara verilecek.

Bu tarihlerde söz konusu ilçelerde eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek. Antalya’nın diğer ilçelerinde ise okullarda eğitim normal program doğrultusunda devam edecek.

ANTALYA’DA HANGİ İLÇELERDE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK?

11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim uygulanacak ilçeler şöyle:

Aksu

Döşemealtı

Konyaaltı

Kepez

Manavgat

Muratpaşa

Serik

Karar, bu ilçelerdeki resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarını kapsıyor. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise yüz yüze eğitim devam edecek.

ANTALYA’DA UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?

Antalya’da 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitime geçilmesinin nedeni, kentte düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi olarak açıklandı.

Zirveye çok sayıda ülkeden katılımcının gelmesi ve kentte trafik yoğunluğu yaşanması beklendiğinden ulaşımın rahatlatılması amacıyla çeşitli tedbirler alındı. Eğitim kurumlarında uzaktan eğitim uygulanması da bu tedbirler arasında yer aldı.

ANTALYA’DA UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILACAK?

Uzaktan eğitimin hangi platform ve esaslar üzerinden yürütüleceğine ilişkin ayrıntıların İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenmesi bekleniyor. Uygulamanın işleyişine ilişkin bilgilerin okul yönetimleri, öğretmenler ve velilerle paylaşılması planlanıyor.

ANTALYA’DA 11-12 KASIM’DA TÜM OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değil. 11-12 Kasım tarihlerinde yalnızca Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Bu ilçelerde dersler uzaktan eğitimle devam ederken diğer ilçelerde öğrenciler okullarına gidecek.