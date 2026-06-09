Antalya'da hissedilen depremin ardından okulların durumu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Deprem nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek isteyen binlerce kişi "Yarın Antalya'da okul var mı?" ve "Antalya okullar tatil edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. Öğrenci ve veliler, Antalya Valiliği ile ilgili kurumlardan gelecek resmi duyuruları beklemeye devam ediyor.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da meydana gelen depremin ardından öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların durumunu araştırmaya başladı. Özellikle sosyal medya ve internet aramalarında "Antalya okullar tatil mi, yarın Antalya'da okul yok mu?" soruları öne çıktı. Depremin ardından eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, vatandaşlar Antalya Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara odaklandı.

Deprem sonrası Antalya'da eğitime ara verilmesine ilişkin iddialar gündeme gelirken, şu ana kadar Antalya Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle mevcut durumda eğitim faaliyetlerinin planlanan şekilde devam etmesi bekleniyor.

YARIN ANTALYA'DA OKUL YOK MU?

Veliler ve öğrenciler, depremin ardından yarın okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. Ancak yetkili kurumlar tarafından alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. Olası bir gelişme yaşanması halinde resmi açıklamaların Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor.

DEPREM SONRASI GÖZLER VALİLİK AÇIKLAMASINDA

Antalya'da hissedilen depremin ardından vatandaşlar güvenlik önlemleri ve eğitim durumu hakkında bilgi almaya çalışıyor. Özellikle okul binalarının durumu ve olası hasar tespit çalışmaları yakından takip edilirken, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşabilmesi için resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların takip edilmesi önem taşıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Deprem nedeniyle Antalya'da okulların tatil edildiğine dair sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılmasına rağmen, bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Antalya Valiliği'nden yeni bir karar gelmediği sürece eğitim öğretim faaliyetlerinin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.