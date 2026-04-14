Antalya okullar tatil mi, 15 Nisan Çarşamba Antalya'da grev var mı?

15 Nisan Çarşamba günü Antalya’da eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği merak edilirken, şu ana kadar okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Öte yandan sendikaların iş bırakma çağrıları eğitim sürecini kısmen etkileyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor ancak grev kararlarının tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmediği vurgulanıyor

SİVEREK’TE YAŞANAN SALDIRI EĞİTİMDE ENDİŞE YARATTI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırı, eğitim camiasında büyük bir infial oluşturdu. Olay sonrası sendikalar peş peşe açıklamalar yaparak okullarda artan şiddet olaylarına dikkat çekti ve daha sıkı güvenlik önlemleri alınması çağrısında bulundu.

EĞİTİM-İŞ’TEN 2 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA KARARI AÇIKLANDI

Eğitim-İş, yaşanan saldırının ardından eğitim kurumlarında güvenlik sorunlarının kritik seviyeye ulaştığını belirterek 2 günlük iş bırakma eylemi kararı aldı. Sendika, gerekli önlemler alınmadığı takdirde benzer olayların yaşanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI VE GÜVENLİK VURGUSU

Saldırıda yaralanan öğrenci, öğretmen, polis memuru ve okul çalışanları için geçmiş olsun mesajları paylaşılırken, eğitim ortamlarında şiddetin kabul edilemez hale geldiği ifade edildi. Açıklamalarda, kalıcı ve etkili güvenlik adımlarının acilen atılması gerektiği vurgulandı.

ÇORUM’DA EYLEM PROGRAMI NETLEŞTİ

Eğitim-İş Çorum Şubesi tarafından yapılan duyuruya göre, Çarşamba günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, Perşembe günü ise Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklamaları gerçekleştirilecek. Eylemlerin kamuoyunda farkındalık oluşturması hedefleniyor.

EĞİTİM SENDİKALARINDAN TÜRKİYE GENELİNDE İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitim Sen, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacağını açıkladı. Sendika, Siverek’teki saldırının gerçekleştiği okul başta olmak üzere farklı illerde geniş katılımlı eylemler düzenleneceğini duyurdu.

TÜRK EĞİTİM-SEN VE EĞİTİM-BİR-SEN’DEN DESTEK EYLEMİ

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen de saldırıyı protesto etmek amacıyla 15 Nisan’da iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Sendikalar, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesi için daha güçlü ve kalıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

15 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK? SON DURUM

Gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler 15 Nisan Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Ancak şu ana kadar resmi makamlar tarafından tatil yönünde bir karar açıklanmadı. Eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam etmesi beklenirken, iş bırakma eylemlerinin bazı okullarda kısmi aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.