Antalya okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ)?

Antalya'da okul yok mu, 11 Şubat Çarşamba dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 11 Şubat Çarşamba Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Antalya'da 4 Günlük Hava Durumu: Ilık, Bulutlu ve Zaman Zaman Açık

Antalya'da önümüzdeki dört gün boyunca Akdeniz ikliminin ılıman ve dengeli yapısı etkisini sürdürecek. Kent genelinde sert hava koşulları beklenmezken, gündüz saatlerinde ılık ve yaşanabilir bir hava hakim olacak. İlk gün gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilse de gün içerisinde sıcaklıkların konforlu seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

İkinci günde Antalya genelinde bulutluluk bir miktar artabilir. Sahil kesimlerinde nem oranının yükselmesiyle birlikte hava daha kapalı hissedilebilir. Ancak yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacak. Açık hava planı yapan vatandaşlar için günün özellikle öğle saatleri daha uygun olacak. Deniz kenarında hafif rüzgârın etkili olması bekleniyor.

Üçüncü gün kentte hava koşulları genel olarak benzer bir seyir izleyecek. Parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte zaman zaman güneş kendini gösterecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Turizm ve tarım faaliyetleri açısından olumsuz bir durum öngörülmezken, akşam saatlerinde serinliğe karşı hafif tedbirler öneriliyor.

Dördüncü gün Antalya'da hava daha açık bir görünüme kavuşabilir. Bulutların azalmasıyla birlikte güneşli bir gün yaşanması bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının biraz daha artmasıyla birlikte açık alanlarda vakit geçirmek daha keyifli hale gelecek. Genel olarak önümüzdeki dört gün boyunca Antalya'da hava sakin, ılık ve büyük ölçüde yağışsız geçecek.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.