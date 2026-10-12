Antalya Belediyesi Ak Parti'ye mi geçiyor? Son dakika! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ne açıklama yaptı, Ak Parti'ye mi katılı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in siyasi geleceğine ilişkin iddialar, “ Antalya Belediyesi Ak Parti'ye mi geçiyor?” ve “ Büşra Özdemir Ak Parti'ye mi katılıyor?” sorularını gündeme taşıdı. Özdemir'in konuya ilişkin açıklaması ve belediyenin siyasi yönetiminde değişiklik olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Peki, Büşra Özdemir Ak Parti'ye katılacak mı? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin parti değiştireceği iddialarıyla ilgili son durum ne? Ayrıntılar merak ediliyor.

ANTALYA BELEDİYESİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Ak Parti'ye katılmasının ardından gözler parti değiştirecek bir sonraki büyükşehir belediyesine çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın "Sırada bir büyükşehir var" açıklaması merak uyandırırken gazeteci Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in kasım ayı sonuna kadar AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN: SIRADA BİR BÜYÜKŞEHİR VAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partiye yeni katılımların olacağını belirterek "Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın belediye veya başkan ismi paylaşmaması, hangi büyükşehirde değişiklik yaşanacağına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

SİNAN BURHAN O BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ AÇIKLADI

tv100 yayınında konuya ilişkin kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Sinan Burhan, AK Parti'ye katılması beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğunu iddia etti.

Burhan, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim." dedi.

TARİH DE VERDİ

Antalya'daki siyasi çevreler ve yerel basın temsilcileriyle görüştüğünü belirten Burhan, farklı partilerden kaynaklarla da temas kurduğunu söyledi.

Edindiği bilgilerin güvenilir olduğunu savunan Burhan, "Takvim olarak en geç Kasım ayı sonuna kadar geçebileceği ifade edildi." sözleriyle olası katılım için tarih de verdi.

Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BÖCEK’İN TUTUKLANMASININ ARDINDAN SEÇİLMİŞTİ

Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan vekili görevine getirilmişti.