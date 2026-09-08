Antalya Aksu yangın SON DAKİKA! Antalya Aksu'daki yangın söndürüldü mü?

Antalya'nın merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler ve dumanlar, yangın bölgesine 70 kilometre uzaklıktaki Manavgat ilçesinden dahi görülebildi.

ANTALYA AKSU YANGIN SON DAKİKA

Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın yönlendirmesiyle kısa sürede Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçradı. Ekipler bu bölgede alevlerin ilerleyişini durdurmak için saatler boyunca çalıştı. Yangının çıktığı ilk saatlerde bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel sevk edildi. Ancak rüzgarın etkisiyle yangının enerjisiyle çevreye saçılan kor parçaları ve yanıcı maddeler, farklı noktalarda yeni spot yangınların oluşmasına yol açtı.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yaldırım, yangının zaman zaman kontrolden çıktığını ve alevlerin Antalya merkez Kepez ilçesine kadar ulaştığını açıkladı. Yaldırım, yangının Kepez'in Kızıllı bölgesine kadar uzandığını belirtti. Alevlerin yaklaştığı Yeşilkaraman ve Karaöz mahallelerinde bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların güvenliği için tehlikeli bölgelere giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Gökyüzünde oluşan koyu duman bulutu, gece saatlerinde kızıla dönerek geniş bir alandan görülebilir hale geldi.

ANTALYA AKSU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangın, gece saatleri itibarıyla henüz tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil. Havanın kararmasının ardından uçak ve helikopterlerle yapılan hava müdahalesi durduruldu, bu nedenle söndürme çalışmaları yalnızca karadan sürdürülen ekiplerle devam etti. Karadan müdahalede 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi ile birlikte 610 teknik personel ve yangın işçisi görev aldı.

Gece boyunca sürdürülen çalışmalara rağmen yangının bazı noktalarda yeniden hareketlendiği ve zaman zaman kontrolden çıktığı yetkililer tarafından aktarıldı. Sabah saatleriyle birlikte hava koşullarının uygun hale gelmesi durumunda uçak ve helikopterlerin yeniden göreve başlaması bekleniyor. Bölgede tedbir amaçlı boşaltılan evlerde oturan vatandaşların, resmi açıklama gelene kadar bölgeye dönmemesi yönünde ekipler tarafından uyarılarda bulunuldu.