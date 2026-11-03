Anne Yarısı neden yok, 3 Kasım Salı bugün Anne Yarısı yok mu, Anne Yarısı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Galatasaray maçından sonra yayınlanacak mı

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Now, bu akşam Anne Yarısı'nın yeni bölümü yerine dizinin tekrar bölümünü ekrana getirecek. Dizinin 7. bölümünün ise önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşması bekleniyor. İşte Anne Yarısı'nın yayın durumuna ve Now'un bu akşamki yayın akışına dair merak edilenler.

ANNE YARISI NEDEN YOK?

Anne Yarısı'nın yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Now, yayın akışında değişikliğe giderek dizinin 7. bölümünü bir hafta erteledi. Kanaldan erteleme kararına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı iddiaya göre bu akşam TRT 1'de yayınlanacak Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle kanalların reklam gelirlerinin düşecek olması, yeni bölümün ertelenmesinde etkili oldu.

BUGÜN ANNE YARISI YOK MU?

Anne Yarısı'nın yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. Ancak dizi, ekrandan tamamen kalkmıyor. Now, 3 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de Anne Yarısı'nın geçen hafta yayınlanan 6. bölümünün tekrarını ekrana getirecek.

ANNE YARISI GALATASARAY MAÇINDAN SONRA YAYINLANACAK MI?

Hayır, Anne Yarısı'nın yeni bölümü Galatasaray maçından sonra da yayınlanmayacak. Now'un bu akşamki yayın akışında dizinin yalnızca tekrar bölümü yer alıyor. Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, bu akşam saat 20.45'te TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

ANNE YARISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Anne Yarısı'nın 7. bölümünün 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanması bekleniyor. NOW'dan yeni bölümün yayın tarihine ilişkin resmi bir açıklama ve 7. bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı.

NOW YAYIN AKIŞI 3 KASIM 2026

NOW'un bugünkü yayın akışı şöyle:

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yeraltı

15.00 Anne Yarısı

17.50 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Anne Yarısı (Tekrar)

23.15 Yeraltı

02.00 Şevkat Yerimdar

04.15 Yasak Elma

06.00 Karagül

ANNE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Anne Yarısı'nın başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Esra Dermancıoğlu, Melisa Duru Ünal, Selen Uçer, Fatih Gühan, Yeliz Korkmaz, Merve Şen, Umut Kaplıca, Ömer Nadir Civelek, Dilşah Demir ve Cansu Fırıncı bulunuyor.

ANNE YARISI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Anne Yarısı, her salı akşamı saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri, yayının ardından NOW'un resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.