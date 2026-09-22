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Ekranların dikkat çeken yapımlarından Anne Yarısı, güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizide, geçmişte yaşanan acı bir olayın ardından hayatları farklı yönlere savrulan Ali ve Zeynep'in yıllar sonra aynı çocuk üzerinden yeniden karşılaşması konu ediliyor. Peki, Anne Yarısı konusu ne, Anne Yarısı neyi anlatıyor? İşte Anne Yarısı dizisinin konusu, karakterleri ve hikâyenin ayrıntıları...

ANNE YARISI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Anne Yarısı dizisinin başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu bulunuyor. Dizide Cihangir Ceyhan Ali Altay, Burcu Özberk Zeynep, Esra Dermancıoğlu ise Meryem Altay karakterini canlandırıyor.

Ali'nin kızı Ege karakterine ise çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal hayat veriyor. Ege'nin hikâyedeki konumu, Ali ve Zeynep'in yollarının yeniden kesişmesinde önemli bir yere sahip oluyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Umut Kaplıca ve Murat Balcı da yer alıyor.

ANNE YARISI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anne Yarısı dizisinin ilk bölümü 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayın tarihi, yeni fragmanın paylaşılmasıyla birlikte duyuruldu.

İlk bölümüyle ekran macerasına başlayacak olan yapımın ilerleyen bölümlerdeki yayın takvimi de izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

ANNE YARISI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anne Yarısı, geçmişte yaşanan büyük bir kaybın ardından hayatları değişen Ali ve Zeynep'in yıllar sonra yeniden kesişen yollarını konu alıyor.

Hikâyenin merkezinde aynı çocuk etrafında gelişen olaylar bulunuyor. Geçmişte yaşananların izleri devam ederken Ali ve Zeynep, karşılarına çıkan yeni gelişmelerle birlikte hem geçmişle hem de kendi hayatlarındaki önemli kararlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Aile bağları, sırlar, fedakârlıklar ve geçmişten gelen hesaplaşmalar dizinin hikâyesinin temel unsurları arasında yer alıyor.

ANNE YARISI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Anne Yarısı dizisinin hikâyesinin önemli bölümü Kapadokya'da geçiyor. Dizinin ilk çekimlerinin ise Burcu Özberk'in canlandırdığı Zeynep karakterinin sahneleriyle İzmir'de başladığı belirtiliyor.

Çekimlerin Kapadokya bölümünde başta Ürgüp ve Göreme olmak üzere Nevşehir'in farklı noktalarından yararlanılıyor. Altay ailesinin yaşamı ve aile konağı çevresinde gelişen olaylar da Kapadokya'nın kendine özgü atmosferi eşliğinde ekrana taşınıyor.

Yapım kapsamında İstanbul'da da bazı sahnelerin çekildiği belirtiliyor. Böylece dizide farklı şehirlerden ve mekanlardan görüntüler izleyiciyle buluşuyor.

ANNE YARISI DİZİSİNİN YÖNETMENİ KİM?

Anne Yarısı dizisinin yapımını NTC Medya üstleniyor. Dizinin yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp gerçekleştiriyor.

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı otururken, dizinin senaryosu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem tarafından kaleme alınıyor.

Senaristlerden Melis Civelek ve Zeynep Gür, daha önce birlikte farklı televizyon projelerinde de görev aldı.

ANNE YARISI DİZİSİNDE HANGİ KARAKTERLER VAR?

Dizinin merkezinde Ali Altay, Zeynep ve Meryem Altay karakterleri bulunuyor. Ali'nin kızı Ege de hikâyenin gelişiminde önemli bir yere sahip.