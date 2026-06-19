Anne Hathaway hamile mi, Anne Hathaway kaç aylık hamile, bebeğinin cinsiyeti belli mi?
Anne Hathaway hamile mi, kaç aylık hamile olduğu ve bebeğinin cinsiyeti sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Anne Hathaway hakkında ortaya atılan iddialar sonrası hayranları, konuyla ilgili resmi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor.
Hollywood yıldızı Anne Hathaway hakkında “hamile mi, kaç aylık ve bebeğinin cinsiyeti belli mi?” soruları gündem oldu. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından ünlü oyuncunun özel hayatı yeniden yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.
ANNE HATHAWAY HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU
People dergisi tarafından “Dünyanın En Güzel Kadını” seçilen Anne Hathaway, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu, belirginleşen karnını gösterdiği paylaşımında hayranlarından büyük ilgi gördü.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI
43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, hamilelik haberini Instagram üzerinden duyururken paylaşımına Arctic Monkeys’in “Baby, I’m Yours” şarkısını ekledi. Hathaway’in paylaşımı kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak gündem oldu.
HAMİLELİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI İDDİASI
Son dönemde katıldığı etkinliklerde bol ve dökümlü kıyafetler tercih eden ünlü oyuncunun, hamileliğini bir süre gizlemeye çalıştığı da iddia edildi. Mayıs ve haziran ayındaki görüntülerinde değişen tarzı dikkat çekmişti.
AİLE HAYATI VE ÖZEL YAŞAMI
Anne Hathaway, 2008 yılından bu yana birlikte olduğu Adam Shulman ile evli ve çiftin iki çocuğu bulunuyor. Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda anneliğin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etmişti.