Anne Hathaway hamile mi, Anne Hathaway kaç aylık hamile, bebeğinin cinsiyeti belli mi?

Hollywood yıldızı Anne Hathaway hakkında “hamile mi, kaç aylık ve bebeğinin cinsiyeti belli mi?” soruları gündem oldu. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından ünlü oyuncunun özel hayatı yeniden yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

ANNE HATHAWAY HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

People dergisi tarafından “Dünyanın En Güzel Kadını” seçilen Anne Hathaway, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu, belirginleşen karnını gösterdiği paylaşımında hayranlarından büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI

43 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, hamilelik haberini Instagram üzerinden duyururken paylaşımına Arctic Monkeys’in “Baby, I’m Yours” şarkısını ekledi. Hathaway’in paylaşımı kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak gündem oldu.

HAMİLELİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI İDDİASI

Son dönemde katıldığı etkinliklerde bol ve dökümlü kıyafetler tercih eden ünlü oyuncunun, hamileliğini bir süre gizlemeye çalıştığı da iddia edildi. Mayıs ve haziran ayındaki görüntülerinde değişen tarzı dikkat çekmişti.

AİLE HAYATI VE ÖZEL YAŞAMI

Anne Hathaway, 2008 yılından bu yana birlikte olduğu Adam Shulman ile evli ve çiftin iki çocuğu bulunuyor. Ünlü oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda anneliğin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etmişti.