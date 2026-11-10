Ankara’da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 11 Kasım Çarşamba Ankara Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

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Ankara'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, öğrenciler ile velilerin gözünü Valilikten gelecek olası tatil açıklamasına çevirdi. Başkentte özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından 11 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, yarın Ankara'da okullar tatil mi, kar tatili var mı? Ankara Valiliği 11 Kasım için açıklama yaptı mı? İşte son gelişmeler ve eğitim öğretim takvimine ilişkin ayrıntılar...

11 KASIM ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin il genelini kapsayan resmî bir karar bulunmuyor. Mevcut bilgilere göre kentteki resmî ve özel okullarda eğitim öğretimin normal düzeninde devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle öğrenciler tatil kararına ilişkin gelişmeleri takip ederken, şu ana kadar eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı.

ANKARA VALİLİĞİ 11 KASIM İÇİN TATİL AÇIKLAMASI YAPTI MI?

Ankara Valiliği tarafından 11 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir açıklama duyurulmadı. Valilikten yeni bir karar gelmesi durumunda eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin ayrıntıların resmî kanallar üzerinden paylaşılması bekleniyor.

Öğrenciler ve veliler, güncel duyuruları Ankara Valiliğinin resmî internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir.

ANKARA'DA YARIN KAR TATİLİ VAR MI?

Başkentte 10 Kasım Salı günü etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde kış koşullarını yeniden gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerinde 11 Kasım Çarşamba günü Ankara'da puslu hava ve gece saatlerinde sıfırın altına düşebilen sıcaklıklar öngörülüyor.

Ancak hava koşullarına ilişkin tahminler tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Ankara Valiliği tarafından yeni bir karar açıklanmadığı sürece eğitim öğretimin normal takviminde sürmesi bekleniyor.