Haberler

Ankara'da test uçuşu mu yapılacak, ne zaman bitiyor? SON DAKİKA! Ankara'daki ses neden var, hangi ilçelerden duyuluyor?

Ankara'da test uçuşu mu yapılacak, ne zaman bitiyor? SON DAKİKA! Ankara'daki ses neden var, hangi ilçelerden duyuluyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’da gün içinde duyulan ani sesler, kent genelinde kısa süreli merak ve tedirginliğe neden oldu. “Test uçuşu mu yapılıyor, patlama sesi mi vardı?” soruları vatandaşların gündemine otururken, sesin hangi ilçelerden duyulduğu da araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Ankara'da test uçuşu mu yapılacak, ne zaman bitiyor? Ankara'daki ses neden var, hangi ilçelerden duyuluyor?

Ankara’da gün içerisinde duyulan ani ve yüksek sesler, şehir genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar “Test uçuşu mu yapıldı, yoksa başka bir durum mu var?” sorusuna yanıt ararken, sesin birçok ilçeden duyulduğu yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası gözler resmi açıklamalara çevrilirken, Ankara’daki sesin kaynağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ANKARA SES OLAYI NEDİR?

Ankara Valiliği, 08 Mayıs 2026 Cuma günü yapılacak planlı test uçuşuna ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, saat 13.00 ile 17.00 arasında notam kapsamındaki güzergâhları izleyecek uçakların Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havalimanı’nı kullanacağı belirtildi. Test uçuşu sırasında uçakların “ses hızının üzerinde” uçacağı bildirildi. Bu nedenle kentte yüksek düzeyli ses duyulabileceği ifade edildi.

"TELAŞ OLMASIN"

Ankara Valiliği, oluşabilecek ses nedeniyle vatandaşların telaş ve tedirginlik yaşamaması için bilgilendirme yapıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"DUYURU 08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergâhları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve “ses hızının üzerinde” uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında “ses hızının üzerine” çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."

SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ankara Valiliği, bugün saat 13.00-17.00 aralarında Ankara üzerinde ses hızının üzerinde uçuş olacağını duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada "Planlı test uçuşu esnasında ‘ses hızının üzerine’ çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse felaket olur
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı

Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı

Bir ilçenin utancı! Görüntü belediyenin skandal kararı sonrası çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
Bacağı şişince giyecek pantolon bulamadı, gerçeği hastanede öğrendi

Bacağı şişti, giyecek pantolon bulamadı! Gerçeği hastanede öğrendi
Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı

Galatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama

Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı bir paylaşım daha yaptı

Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı