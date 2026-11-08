Ankara'da okullar tatil mi, 9 Kasım Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da 9 Kasım Pazartesi günü için haberin hazırlandığı saatlerde açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte 9 Kasım Pazartesi günü havanın puslu ve güneşli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 6 derece, en düşük sıcaklığın ise eksi 2 derece olacağı tahmin ediliyor. İşte Ankara'da okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ankara Valiliği ya da Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şu ana kadar herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Tahminlere göre Pazartesi günü kentte yağış beklenmiyor. Bu nedenle valilikten genel bir tatil kararı açıklanmaması halinde okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

9 KASIM PAZARTESİ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Kasım Pazartesi günü Ankara'da okulların tatil edileceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Kentin bazı ilçelerinde hava koşullarına bağlı olarak kaymakamlıklar tarafından ayrı kararlar alınabiliyor. Öğrenci ve velilerin valilik ile kaymakamlıkların resmi açıklamalarını takip etmeleri öneriliyor.

ANKARA HAVA DURUMU 9 KASIM PAZARTESİ

Ankara'da 9 Kasım Pazartesi günü havanın puslu ve güneşli olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 6 derece, en düşük sıcaklığın ise eksi 2 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Önceki günlerde etkili olan yağışın ardından sıcaklıkların gece ve sabah saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle buzlanma ve don olayları görülebilir. Özellikle sabah saatlerinde sürücülerin ve yayaların kaygan yollara karşı dikkatli olması gerekiyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Meteorolojik tahminlere göre Ankara'da 9 Kasım Pazartesi günü yağış beklenmiyor. Ancak soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve sabah saatlerinde sis ile pus görülmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı havanın yeniden etkili olup olmayacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminleriyle netlik kazanacak.

ANKARA'DA TATİL AÇIKLAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar Ankara Valiliği tarafından açıklanıyor. Tatil kararları valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. İlçelerde alınan kararlar ise kaymakamlıkların resmi hesaplarından paylaşılıyor.

TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar, il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Kararlar, il afet ve acil durum koordinasyon kurullarının değerlendirmesinin ardından duyuruluyor. Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.